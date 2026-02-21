Морская свинка из США установила мировой рекорд по прыжкам в высоту

ВКонтакте

Морская свинка Кора из Сан-Франциско стала рекордсменкой по прыжкам в высоту среди грызунов. Её достижение официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Кора живёт в американской семье и уже несколько лет тренируется под руководством своей 13-летней хозяйки Зои Хирн. По словам девочки, идея проверить способности питомца появилась после вопроса подруги о том, умеют ли грызуны прыгать. Эксперименты показали, что у Коры есть настоящий талант.

Для тренировок родители Зои соорудили безопасный деревянный барьер и постелили рядом мягкие полотенца. В качестве поощрения свинке предлагали листовой салат или чернику. Со временем Кора научилась уверенно перепрыгивать перекладины разной высоты.

Когда семья решила проверить, не является ли результат уникальным, они пригласили представителей Книги рекордов Гиннесса. Во время официальной попытки Кора перепрыгнула планку высотой около 26,6 сантиметра — это лучший показатель среди морских свинок в мире.

По словам хозяев, рекордсменка любит проводить время с двумя другими морскими свинками — Коко и Хлоей, а также слушать, как Зои играет на скрипке.