Учёные не нашли признаков разумной жизни на экзопланете, расположенной в 124 световых годах от Земли

Британские учёные не обнаружили признаков разумной жизни на экзопланете K2-18b, расположенной в 124 световых годах от Земли. Результаты исследования опубликованы на фоне продолжающихся поисков внеземных цивилизаций. Об этом пишет NewScientist.

Планету открыли в 2015-м с помощью космического телескопа Kepler. Интерес к ней связан с тем, что на её поверхности, предположительно, может существовать вода. В прошлом году исследователи из Кембриджского университета заявили о возможном наличии жизни на K2-18b после обнаружения в её атмосфере следов диметилсульфида (ДМС). На Земле значительную часть этого вещества производят живые организмы. Однако последующий анализ показал, что одного лишь присутствия ДМС недостаточно для подтверждения существования жизни.

В новом исследовании команда учёных сосредоточилась на поиске признаков разумной цивилизации. Для этого использовались радиотелескоп Very Large Array в Нью-Мексико и телескоп MeerKAT в Южной Африке. Наблюдения велись в течение нескольких оборотов планеты вокруг своей звезды.

Астрономы искали радиосигналы на частотах, сопоставимых с частотами земных радиопередатчиков. Однако обнаружить какие-либо признаки технологической активности не удалось.

При этом мнения авторов работы разделились. Часть специалистов считает, что K2-18b может быть необитаемой планетой-океаном. Другие допускают, что жизнь там возможна, но гипотетическая цивилизация может использовать иные способы связи, не фиксируемые современной аппаратурой.