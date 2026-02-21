Дипфейки к 23 февраля для сбора «пожертвований»: россиян предупредили о новой схеме мошенников

ВКонтакте

Ко Дню защитника Отечества мошенники активизировали схемы по сбору «пожертвований» в поддержку ветеранов и российских военнослужащих. Для этого они используют технологии искусственного интеллекта и дипфейки. Об этом РИА Новости сообщила представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Валентина Корсунова.

По её словам, в 2026 году злоумышленники не только модернизируют старые схемы, но и применяют новые технологичные инструменты.

«Используя искусственный интеллект и дипфейки для подделки голоса и видео, аферисты ко Дню защитника Отечества создают поддельные видеообращения от имен знаменитостей или военных, призывающих к пожертвованиям или участию в различных акциях, направленных на поддержку ветеранов и бойцов СВО», — рассказала Корсунова.

Мошенники также представляются сотрудниками банков и запугивают граждан якобы блокировкой счёта из-за «аномального количества переводов» через Систему быстрых платежей. Под предлогом подтверждения личности злоумышленники выманивают деньги и коды из СМС.

Юристы напоминают: перед переводом средств следует проверять информацию на официальных ресурсах и не передавать посторонним персональные данные и коды подтверждения.