«Из огня рождается тьма»: HBO Max показал первый тизер третьего сезона «Дома дракона»

Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый тизер-трейлер третьего сезона сериала «Дом дракона». Предстоящая часть станет предпоследней: ранее канал подтвердил, что проект завершится четвёртым сезоном.

В ролике показаны представители расколотого дома Таргариенов, готовящиеся к новым сражениям. Зрителей ждут масштабные битвы с участием драконов. Одну из крупных батальных сцен изначально планировали включить во второй сезон, однако после сокращения его до восьми эпизодов её перенесли в продолжение. Судя по кадрам, Эймонд Таргариен занимает Железный трон после того, как его брат Эйгон был изуродован в прошлом сезоне. Королева Алисента Хайтауэр тайно покидает Королевскую Гавань, намереваясь сдать город войскам Рейниры. При этом Рейнира находит новых драконов для своей армии, что может серьёзно изменить баланс сил.

В тизере также мелькают сцены масштабных столкновений, в том числе, предположительно, битва в Гулете, где Джейс, сын Рейниры, сражается на своём драконе против флота дома Веларион.

К своим ролям вернутся Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Стив Туссен, Рис Иванс, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мизуно, Гарри Коллетт, Бетани Антония, Фиби Кэмпбелл, Фиа Сабан, Джефферсон Холл, Мэттью Нидхэм, Том Беннетт, Киран Бью, Курт Эгиаван, Фредди Фокс, Клинтон Либерти, Гейл Ранкин и Абубакар Салим. К актёрскому составу присоединились и новички: Джеймс Нортон сыграет Ормунда Хайтауэра, Томми Фланаган — лорда Родерика Дастина, Дэн Фоглер — сэра Торрена Мандерли, Том Каллен — сэра Лютора Ларджента, Джоплин Сибтейн — сэра Смелого Джона Рокстона, Барри Слоун — сэра Адриана Редфорта.

Новый слоган продолжения саги звучит зловеще — «Из огня рождается тьма». Премьера третьего сезона запланирована на июнь.