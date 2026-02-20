Девять стран ЕС выступили против увеличения штата Еврокомиссии — СМИ

ВКонтакте

Министры девяти стран Евросоюза призвали Еврокомиссию отказаться от планов по увеличению численности сотрудников на 2,5 тысячи человек. Об этом сообщает Politico.

Речь идёт о предложении, представленном Еврокомиссией в июле 2025 года в рамках обсуждения нового долгосрочного бюджета ЕС. Как пишет издание, позиция государств изложена в письме комиссару по бюджету Петру Серафину.

«Предлагаемое Еврокомиссией добавление 2,5 тысячи штатных единиц, а также общее значительное увеличение статьи 4 (административные расходы) противоречит заявленным целям эффективности, сдержанности и реформ», — говорится в документе.

Письмо подписали министры Австрии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии и Нидерландов. По данным Politico, на наём дополнительных сотрудников в период действия многолетнего финансового плана с 2028 по 2034 год Еврокомиссия запросила около 1,4 млрд евро.