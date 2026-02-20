Премьер Японии высказалась о мирном договоре с Россией на фоне кризиса в отношениях

ВКонтакте

Япония продолжит курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Об этом премьер-министр Санаэ Такаити заявила, выступая с программной речью в нижней палате парламента. Чиновницу цитирует РИА Новости в пятницу, 20 февраля.

«Отношения Японии и России находятся в тяжёлом состоянии, но в курсе японского правительства на то, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор, нет», — сказала Такаити.

Москва и Токио на протяжении десятилетий не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Разногласия связаны с вопросом о южных Курильских островах. Российская сторона подчёркивает, что острова вошли в состав СССР по итогам войны, а суверенитет РФ над ними пересмотру не подлежит.

После введения Японией нескольких пакетов санкций в связи с ситуацией на Украине МИД РФ 21 марта 2022 года заявил о прекращении переговоров по мирному договору. В качестве ответной меры Москва также остановила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курилы и вышла из диалога о совместной хозяйственной деятельности на этих территориях.