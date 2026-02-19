Звезда соцсетей из Японии: на осиротевшего макака Панти напал взрослый сородич (видео)

ВКонтакте

Детёныш японского макака по кличке Панти из зоопарка города Итикава, набравший популярность в интернете благодаря трогательным видео с плюшевой игрушкой, подвергся нападению со стороны взрослого сородича. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 19 февраля.

Панти родился в питомнике, однако мать бросила его сразу после рождения. Сотрудники выходили детёныша, но когда попытались подселить его в стаю, сородичи приняли малыша враждебно. Чтобы поддержать осиротевшего макака, работники подарили ему плюшевого орангутана, который стал для Панти замещением матери. С тех пор детёныш не расстаётся с игрушкой, проводя с ней всё время. Постепенно малыш наладил контакт с сородичами. Одна из взрослых обезьян проявила интерес к Панти и начала с ним взаимодействовать. Самым трогательным знаком расположения стал ритуал вычёсывания — в мире приматов это жест, означающий заботу и доверие. При этом Панти сохраняет верность своей «плюшевой маме». Обо всех событиях — включая новую дружбу — детёныш неизменно бежит рассказать игрушке, прижимаясь к ней в поисках привычного утешения.

В четверг в соцсетях распространились тревожные кадры из вольера. На видео видно, как взрослый макак хватает мирно сидящего Панти и несколько раз волочит его по земле. Испуганный детёныш вырывается и бежит к своей плюшевой игрушке, после чего крепко прижимает её к себе. Успокоиться малыш смог только в объятиях «плюшевой мамы».

«Панти снова обижает большая обезьяна... Я был так потрясён, что не могу подобрать слов», — написал один из пользователей в соцсетях.

Инцидент вызвал бурную реакцию среди подписчиков. Многие заявили, что им тяжело наблюдать за страданиями детёныша, и призвали руководство зоопарка изолировать Панти от сородичей, позволив ему взаимодействовать только с сотрудниками, хотя и называют это решение «эгоистичным». В то же время часть комментаторов высказала мнение, что причиной агрессии со стороны стаи могло стать вмешательство людей. По их словам, именно подаренная сотрудниками плюшевая игрушка сделала Панти изгоем и спровоцировала нападения сородичей.