Более 90 тысяч рублей: Минтруд изменил расчёт пособия для беременных студенток

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Минтруд повысил пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на заседании Совета Евразийского женского форума. Её цитирует РИА Новости в четверг, 19 февраля.

«Для поддержки женщин, которые обучаются по очной форме обучения, увеличили по поручению президента размер пособия по беременности и родам. Теперь за базовую величину для расчёта принимается не стипендия, а прожиточный минимум в регионе. В результате размер пособия в среднем по стране превышает 90 тысяч рублей», — сказала Баталина.