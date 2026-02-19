Учёные выяснили, что пережитая депрессия может помочь человеку достигать целей

ВКонтакте

Австрийские и американские исследователи обнаружили: люди, сумевшие справиться с депрессией, могут использовать пережитый опыт как ресурс для уверенности в себе и достижения целей. Такие выводы сделаны в совместной работе Венского и Стэнфордского университетов, пишет Journals.

Команда провела серию экспериментов с участием 748 взрослых, которым когда‑либо назначали антидепрессанты. Учёные хотели понять, как представления о «слабости» людей с депрессией влияют на их способность ставить и достигать цели уже после выхода из тяжёлого состояния.

«До нашего исследования было неясно, почему люди, пережившие депрессию, могут испытывать трудности с достижением целей даже после того, как симптомы проходят», — отметила соавтор работы из Венского университета Кристина Бауэр.

В первом эксперименте участников разделили на две группы: одни читали нейтральный текст о природе депрессии, другим предложили истории людей, справившихся с болезнью благодаря личным усилиям. Те, кто знакомился со вторым материалом, начинали иначе воспринимать собственный опыт.

«Эффект от переосмысления проблемы и признания сильных сторон людей, страдающих депрессией, был сопоставим с переходом от тяжёлой депрессии к умеренной», — пояснила Бауэр.

На следующем этапе исследователи проверяли, как изменённое отношение к болезни влияет на постановку целей, а затем две недели наблюдали, насколько участникам удаётся притворить задуманные планы в жизнь. Результаты показали: контрольная группа достигала около 43% намеченных задач, тогда как переосмыслившие свой опыт выполняли в среднем 64%.

Учёные подчёркивают, что их подход не является альтернативой медикаментозному лечению и психотерапии. Кроме того, эффективность оценивалась по субъективным данным участников, а не по объективным измерениям.