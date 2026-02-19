Бывший президент Южной Кореи получил пожизненный срок за введение военного положения в декабре 2024-го

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Южной Корее суд вынес пожизненный срок бывшему президенту Юн Сок Ёлю за руководство мятежом, связанным с объявлением чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 19 февраля.

Юн Сок Ёль обвинялся в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков, направленных на подрыв Конституции. По версии следствия, он незаконно объявил военное положение в отсутствие войны или эквивалентного чрезвычайного положения.

«Подсудимый… приговаривается к пожизненному заключению», — постановил суд.

Ранее прокуратура требовала для Юн Сок Ёля смертную казнь. Минимальный возможный срок в данном случае составлял пожизненное заключение.

3 декабря 2024 года президент объявил военное положение, мобилизовав армию и полицию. Они перекрыли доступ к зданию Национального собрания и пытались задержать спикера парламента и лидеров партий. В ответ депутаты организовали гражданский протест, прорвались через оцепление и провели экстренное заседание, на котором отменили военное положение спустя несколько часов. После этого парламент проголосовал за импичмент Юн Сок Ёля.