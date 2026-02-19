Британского принца Эндрю задержали по делу, связанному со скандалом вокруг Эпштейна — СМИ

ВКонтакте

Брата британского короля Карла III, Эндрю Маунтбаттена-Виндзора, задержали на территории поместья Сандрингем в рамках расследования, связанного с Джеффри Эпштейном. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, полиция изучает новые заявления, появившиеся в ходе разбирательств вокруг Эпштейна. Следствие проверяет информацию о том, что Эндрю, занимая пост торгового представителя Великобритании, мог передавать финансисту-педофилу закрытые сведения.

Визит правоохранителей совпал со днём рождения принца, которому 19 февраля исполнилось 66 лет. Утром к ферме Вуд Фарм подъехали шесть автомобилей без опознавательных знаков. В операции участвовали около восьми человек в штатской одежде, один из них, как отмечает газета, был со служебным ноутбуком. Примерно через полчаса силовики покинули территорию.