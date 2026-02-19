Каждый четвёртый пост вакантен: Колокольцев заявил о массовом оттоке кадров из МВД

ВКонтакте

В 2025 году из органов внутренних дел России уволились 80 тысяч сотрудников — это почти на 40% больше, чем поступило на службу. Такие цифры глава МВД Владимир Колокольцев обнародовал на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передаёт Интерфакс в четверг, 19 февраля.

По словам министра, проблема комплектования кадров в последние годы только усугубляется. В прошлом году число уволившихся выросло на 7% по сравнению с предыдущим периодом.

Личный состав работает на пределе возможностей, я бы даже сказал, за гранью возможностей в связи с увеличившейся нагрузкой», — заявил Колокольцев.

Министр сообщил, что общее число вакансий в системе МВД достигло 212 тысяч. Нехватка кадров фиксируется в патрульно-постовой службе — около 40%, в уголовном розыске — почти 30%, в следственных подразделениях — 27%, у участковых — более четверти штатной численности.

По словам главы ведомства, в 41 регионе некомплект превышает 25% личного состава, а в 19 районных подразделениях отсутствует более половины сотрудников. Основными причинами кадрового дефицита Колокольцев назвал низкую заработную плату, высокую нагрузку и проблемы с обеспечением жильём. Очередь на получение жилья, по его словам, растянулась на десятилетия.