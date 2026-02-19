В единственном насекомом Антарктиды нашли микропластик

ВКонтакте

Учёные обнаружили микропластик внутри единственного насекомого, постоянно обитающего в Антарктиде — крошечной бескрылой мошки Belgica antarctica. Исследование опубликовано в журнале Science of the Total Environment, о нём пишет Science Daily.

Личинки размером с рисовое зёрнышко живут во влажных мхах и водорослях самого южного континента. В некоторых районах их плотность достигает десятков тысяч особей на квадратный метр. Представители вида питаются разлагающимися остатками растений и играют важную роль в местной почвенной экосистеме.

Эти насекомые считаются одними из самых выносливых на планете: мошки переносят экстремальный холод, засуху, высокую солёность, резкие перепады температуры и сильное ультрафиолетовое излучение. Именно поэтому исследователи решили проверить, может ли микропластик повлиять на столь устойчивый организм. Работа над проектом началась в 2020 году.

На первом этапе провели лабораторные эксперименты. Существенного влияния на выживаемость выявить не удалось, однако при более высоких концентрациях пластика у личинок снижались запасы жира, а именно он критически важен для жизни в суровом климате.

После этого учёные решили выяснить, попадает ли микропластик в организм мошек в естественных условиях. Экспедиция 2023 года охватила 20 точек на 13 островах у западного побережья Антарктиды. При анализе 40 личинок в двух случаях внутри обнаружили фрагменты пластика.

Хотя число частиц оказалось небольшим, исследователи называют находку тревожным сигналом. По их словам, уровень загрязнения в Антарктиде пока ниже, чем в большинстве регионов мира, однако пластик уже присутствует в почве и проникает в живые организмы.

Учёные отмечают, что пока неясно, как скажется длительное воздействие микропластика, особенно на фоне изменения климата, которое делает условия в регионе теплее и суше. В дальнейшем планируется изучить уровень загрязнения антарктических почв и влияние пластика на другие организмы.