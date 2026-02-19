США перебрасывают на Ближний Восток крупнейшую авиагруппировку со времён войны в Ираке

ВКонтакте

Соединённые Штаты усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, формируя крупнейшую авиационную группировку со времён вторжения в Ирак в 2003 году. Об этом со ссылкой на Wall Street Journal пишет РИА Новости в четверг, 19 февраля.

По данным издания, в последние дни в регион продолжают перебрасывать истребители F-35 и F-22, а также самолёты управления и координации. Кроме того, туда направляют ещё один авианосец с ударной авиацией и самолётами радиоэлектронной борьбы. В последние недели США также усилили систему противовоздушной обороны.

По словам американских чиновников, сосредоточенные силы позволят при необходимости вести против Ирана продолжительную воздушную кампанию. Предполагается, что растянуться она может на несколько недель.

Как уточняет WSJ, президенту США Дональду Трампу представили несколько сценариев действий — от точечных ударов по объектам, связанным с ядерной и ракетной программами Ирана, до ликвидации политического и военного руководства страны. По словам источников, окончательного решения о нанесении ударов пока нет.