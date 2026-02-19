Польша сможет создать ядерное оружие за 5–10 лет, но это обойдётся в десятки миллиардов — эксперт

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Варшаве может потребоваться до десяти лет на создание собственного ядерного оружия, однако подобный шаг обойдётся дорого и повлечёт серьёзные политические последствия. Такое мнение высказал аналитик Польского института международных отношений Артур Каспшик, его слова приводит Defence24.

Эксперт прокомментировал слова президента Польши Кароля Навроцкого, который высказался в поддержку появления у страны собственных ядерных сил: «Могли бы произвести первые заряды в течение 5-10 лет. Но нам потребуется больше времени, чтобы усовершенствовать и расширить этот арсенал, чтобы всерьёз угрожать его применением против России. Вероятно, не менее двенадцати лет».

Говоря о стоимости проекта, аналитик отметил, что точные расчёты затруднены, особенно с учётом возможной международной реакции — Польша является участницей ДНЯО.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — международное соглашение, вступившее в силу в 1970 году. Его участники обязуются не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие, а государства, уже обладающие им, — не передавать такие технологии другим странам.По словам Каспшика, только на создание первых боеголовок могут понадобиться десятки миллиардов злотых. Для сравнения: в пересчёте на нынешние цены «разработка ядерного оружия в США обошлась более чем в 100 млрд злотых, во Франции — чуть менее чем в 100 млрд».

Эксперт подчеркнул, что несмотря на более доступные сегодня знания в этой сфере, Польше всё равно придётся вкладываться в инфраструктуру, материалы и подготовку специалистов. Дополнительные средства потребуются на создание систем доставки, а затем — на содержание и модернизацию арсенала. В пример он привёл Францию: при наличии около 300 боеголовок страна ежегодно тратит на ядерные силы 20–25 млрд злотых.

При оборонном бюджете Польши примерно в 200 млрд злотых такие суммы нельзя назвать неподъёмными, считает Артур Каспшик, однако они останутся ощутимой нагрузкой. Аналитик также отметил, что скрыть подобные расходы от международного сообщества было бы крайне сложно.