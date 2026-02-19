Польша сможет создать ядерное оружие за 5–10 лет, но это обойдётся в десятки миллиардов — эксперт

Варшаве может потребоваться до десяти лет на создание собственного ядерного оружия, однако подобный шаг обойдётся дорого и повлечёт серьёзные политические последствия. Такое мнение высказал аналитик Польского института международных отношений Артур Каспшик, его слова приводит Defence24.
Эксперт прокомментировал слова президента Польши Кароля Навроцкого, который высказался в поддержку появления у страны собственных ядерных сил: «Могли бы произвести первые заряды в течение 5-10 лет. Но нам потребуется больше времени, чтобы усовершенствовать и расширить этот арсенал, чтобы всерьёз угрожать его применением против России. Вероятно, не менее двенадцати лет».
Говоря о стоимости проекта, аналитик отметил, что точные расчёты затруднены, особенно с учётом возможной международной реакции — Польша является участницей ДНЯО.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — международное соглашение, вступившее в силу в 1970 году. Его участники обязуются не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие, а государства, уже обладающие им, — не передавать такие технологии другим странам.По словам Каспшика, только на создание первых боеголовок могут понадобиться десятки миллиардов злотых. Для сравнения: в пересчёте на нынешние цены «разработка ядерного оружия в США обошлась более чем в 100 млрд злотых, во Франции — чуть менее чем в 100 млрд».
Эксперт подчеркнул, что несмотря на более доступные сегодня знания в этой сфере, Польше всё равно придётся вкладываться в инфраструктуру, материалы и подготовку специалистов. Дополнительные средства потребуются на создание систем доставки, а затем — на содержание и модернизацию арсенала. В пример он привёл Францию: при наличии около 300 боеголовок страна ежегодно тратит на ядерные силы 20–25 млрд злотых.
При оборонном бюджете Польши примерно в 200 млрд злотых такие суммы нельзя назвать неподъёмными, считает Артур Каспшик, однако они останутся ощутимой нагрузкой. Аналитик также отметил, что скрыть подобные расходы от международного сообщества было бы крайне сложно.
Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Варшава может двигаться к участию в ядерной программе, соблюдая международные обязательства. По его мнению, сейчас страна находится в сложной геополитической обстановке и заинтересована в усилении собственной безопасности.