МИД РФ предложил Польше в качестве репараций ссылку на оперу «Иван Сусанин»

Министерство иностранных дел России в ответ на обсуждение возможных репараций заявил о готовности предоставить Польше «ссылку на видео оперы "Иван Сусанин"». Об этом, ссылаясь на комментарий внешнеполитического ведомства, сообщает РБК в среду, 18 февраля.

Тем временем представитель правительства Польши впервые прокомментировал новости о требованиях к России. По информации PolsatNews, пресс-секретарь кабинета министров республики Адам Шлапка заявил, что на данном этапе речь идёт о научной работе по оценке потерь и сборе необходимых данных.

«Суть в том, чтобы провести очень тщательное и всестороннее научное исследование всех потерь. «Право и справедливость» (национал-консервативная партия, возглавляла правительство Польши с 2015 по 2023 годы — ред.) этим не занималась. Речь идёт о расследовании последствий нападения Советского Союза на Польшу в 1939 году, оккупации этих земель и всего, что произошло после этого», — объяснил политик и добавил, что сейчас у историков есть трудности с доступом к архивным материалам.