Москва готовится к аномальному снегопаду: из-за осадков столичные аэропорты корректируют рейсы

В ночь на 19 февраля в Москве начнётся сильный снегопад, который может повлиять на работу столичных аэропортов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Минтранс.

По прогнозам синоптиков, пик непогоды придётся на дневное время. Снег будет сопровождаться порывистым ветром до 15–17 м/с, а за сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков.

Ожидаются изменения в графике полётов. По данным АТОР, в Шереметьево уже действуют ограничения на количество операций. «Аэрофлот» проинформировал о корректировке на 19 февраля: часть вылетов перенесут, некоторые отменят. Людей предупреждают по контактам, указанным при бронировании.

Пассажирам отменённых рейсов предлагают вернуть деньги за билет или переоформить его на другие даты — в течение ближайших 10 дней по тому же маршруту и без доплаты. Сделать это можно дистанционно через сайт, мобильное приложение или контакт-центр авиакомпании.

Москвичам и гостям столицы перед выездом в аэропорт рекомендуют проверять статус рейса на онлайн-табло и на сайте перевозчика. Если рейс отменён, приезжать в аэропорт не нужно.