У берегов Антарктиды впервые заметили крупную акулу, которую считали несуществующей

У Южных Шетландских островов, недалеко от Антарктиды, учёные заметили крупную акулу, существование которой в ледяных водах ранее ставили под сомнение. Об этом, ссылаясь на исследователя Алана Джеймисона, пишет Associated Press в среду, 18 февраля.

Хищницу сняли в январе 2025-го на большой глубине, куда не проникает солнечный свет. По оценке специалистов, длина особи составляла от трёх до четырёх метров. Акула медленно двигалась у морского дна, выглядела массивной и даже неуклюжей.

По словам Джеймисона, многие эксперты считали, что этих рыб в столь холодных широтах нет: «Мы отправились туда, не ожидая увидеть акул, потому что существует общее правило, что в Антарктиде акул не бывает <...>.

И это даже не маленькая акула. Это настоящий трофей».

Камеру установили специалисты Центра глубоководных исследований Миндеру при Университете Западной Австралии. Съёмка велась в акватории так называемого Южного океана, ниже 60-й параллели.