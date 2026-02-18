Большинство россиянок готовы разделить хобби любимого, даже если речь идёт о пчеловодстве или охоте — исследование

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Две трети россиянок готовы поддержать увлечения своих партнёров, независимо от того, идёт ли речь о пчеловодстве, охоте или экстремальных видах спорта. Об этом, ссылаясь на данные дейтинг-сервиса Mamba, пишет «Сноб» в среду, 18 февраля.

Общие интересы играют важную роль при выборе партнёра: 67% опрошенных считают совпадение увлечений значительным преимуществом, а для 25% это обязательное условие для создания отношений. 54% респонденток уверены, что именно общие хобби становятся поводом для начала общения в дейтинг-приложениях.

Среди самых привлекательных увлечений для женщин — путешествия, о которых упомянули 67% опрошенных. Спорт — второй по популярности (42%), а в топ-5 входят кулинария (35%), культурные мероприятия (32%) и изучение иностранных языков (27%).

Некоторые мужские хобби у дам отнюдь не пользуются популярностью. 55% женщин считают неприемлемыми компьютерные игры, а 40% не одобряют регулярные встречи с друзьями в барах. «Красным флагом» также считают криптовалюты и трейдинг (19%), рыбалку, охоту и стриминг (по 11%).

Аналитики отмечают, что 66% женщин готовы попробовать увлечения партнёра: 45% делают это из-за общих интересов, а 21% готовы адаптироваться ради гармонии в отношениях. 62% респонденток утверждают, что никогда не будут притворяться, а 34% не готовы мириться с хобби, которые им не близки.