В России хотят ввести период охлаждения при снятии наличных в банковских кассах

МВД предлагает ввести в России так называемый период охлаждения при снятии наличных в банковских кассах. Об этом заместитель главы ведомства Андрей Храпов рассказал на форуме «Кибербезопасность в финансах», передают «Известия» в среду, 18 февраля.
Банкам могут дать право делать паузу между запросом клиента и выдачей наличных. Авторы инициативы считают, что такая мера может помешать быстро вывести средства, если человек действует под чьим-либо давлением. Кроме того, в МВД считают нужным ограничить переводы через NFC суммой до 50 тысяч рублей в сутки.
NFC — это технология бесконтактной передачи данных на близком расстоянии. С её помощью можно оплачивать покупки или переводить деньги, просто приложив смартфон или карту к устройству.
Храпов добавил, что мошеннические схемы с использованием дропперов продолжают меняться. Пострадавшие нередко снимают наличные в банке и передают их курьерам либо переводят деньги на карты аферистов через NFC. Сейчас ни периода охлаждения при снятии средств, ни лимита на такие операции не установлено.
ЦБ хотел обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам. Эксперты в этой инициативе нашли недостатки.