В России хотят ввести период охлаждения при снятии наличных в банковских кассах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

МВД предлагает ввести в России так называемый период охлаждения при снятии наличных в банковских кассах. Об этом заместитель главы ведомства Андрей Храпов рассказал на форуме «Кибербезопасность в финансах», передают «Известия» в среду, 18 февраля.

Банкам могут дать право делать паузу между запросом клиента и выдачей наличных. Авторы инициативы считают, что такая мера может помешать быстро вывести средства, если человек действует под чьим-либо давлением. Кроме того, в МВД считают нужным ограничить переводы через NFC суммой до 50 тысяч рублей в сутки.

NFC — это технология бесконтактной передачи данных на близком расстоянии. С её помощью можно оплачивать покупки или переводить деньги, просто приложив смартфон или карту к устройству.

Храпов добавил, что мошеннические схемы с использованием дропперов продолжают меняться. Пострадавшие нередко снимают наличные в банке и передают их курьерам либо переводят деньги на карты аферистов через NFC. Сейчас ни периода охлаждения при снятии средств, ни лимита на такие операции не установлено.