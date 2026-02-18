ЦБ запретил банкам открывать счета подросткам без согласия родителей

ВКонтакте

Банки не имеют права открывать счета клиентам от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или других законных представителей. Об этом говорится в информационном письме ЦБ, опубликованном на сайте регулятора в среду, 18 февраля.

В Центробанке сообщили, что во время проверок продолжают выявлять случаи, когда кредитные организации оформляют счета подросткам без необходимого разрешения. Между тем договор с несовершеннолетним можно заключить только при наличии письменного согласия родителя, усыновителя или попечителя.

С 1 августа 2025 года это требование прямо закреплено в статье 26 Гражданского кодекса РФ. В Банке России отдельно подчеркнули: человек считается совершеннолетним только на следующий день после 18-летия, а это значит, что даже в праздник открыть счёт без согласия родителей нельзя.

По оценке регулятора, такие нарушения создают риски вовлечения подростков в незаконные финансовые схемы — например, когда их используют как подставных лиц для проведения сомнительных операций.

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за получением письменных согласий и закрепить порядок их оформления во внутренних документах. Все бумаги, связанные с открытием и ведением счёта, должны храниться в юридическом деле клиента в течение всего срока договора и ещё пять лет после его закрытия.