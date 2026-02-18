В МИД сообщили, что Россия изучает предложение США о «Совете мира»

Россия пока не приняла решение о вступлении в созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» по Газе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её цитирует РИА Новости в среду, 18 февраля.
По словам Захаровой, вопрос участия России ещё обсуждается на уровне внешнеполитического ведомства. Она уточнила, что позиция Москвы формируется с учётом мнений ближневосточных партнёров, вовлечённых в процесс урегулирования палестино‑израильского конфликта.
«Позиция России по вопросу вступления в «Совет мира» прорабатывается, в том числе и с учётом позиции наших ближневосточных партнёров», — сказала представитель МИД.
В конце января президент США Дональд Трамп объявил о создании международной структуры под названием «Совет мира» и начал направлять приглашения лидерам разных стран. Изначально инициативу позиционировали как механизм контроля ситуации в секторе Газа, однако эксперты не исключают, что со временем она может стать альтернативой действующим форматам под эгидой ООН. Владимир Путин, в свою очередь, предлагал направить 1 млрд долларов из замороженных российских активов на финансирование новой площадки для оказания помощи Палестине.