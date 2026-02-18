В МИД сообщили, что Россия изучает предложение США о «Совете мира»

ВКонтакте

Россия пока не приняла решение о вступлении в созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» по Газе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её цитирует РИА Новости в среду, 18 февраля.

По словам Захаровой, вопрос участия России ещё обсуждается на уровне внешнеполитического ведомства. Она уточнила, что позиция Москвы формируется с учётом мнений ближневосточных партнёров, вовлечённых в процесс урегулирования палестино‑израильского конфликта.

«Позиция России по вопросу вступления в «Совет мира» прорабатывается, в том числе и с учётом позиции наших ближневосточных партнёров», — сказала представитель МИД.