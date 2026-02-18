Учёные выяснили, как родительское выгорание сказывается на поведении маленьких детей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Специалисты факультета психологии МГУ им. Ломоносова изучили, как состояние родительского выгорания отражается на благополучии детей раннего возраста. Результаты работы опубликованы научной группой в рамках многолетнего исследования.

Под родительским выгоранием психологи понимают глубокое эмоциональное истощение, связанное с выполнением материнских или отцовских обязанностей. В этом состоянии взрослые чувствуют хроническую усталость, теряют ресурс для общения с ребёнком и часто испытывают вину, считая себя «плохими» родителями.

Учёные проанализировали данные 419 российских пар «мать — ребёнок». Наблюдение продолжалось несколько лет и охватывало детей в возрасте от полутора до четырёх лет. Исследователи учитывали возраст матерей, их социально-экономическое положение, а также наличие симптомов послеродовой депрессии и признаков эмоционального выгорания.

Согласно полученным данным, выраженные симптомы выгорания у матерей связаны с повышенной вероятностью эмоциональных и поведенческих трудностей у детей. Речь идёт о тревожности, подавленности, вспышках агрессии и сложностях в общении со сверстниками.

«Результаты данной работы позволили изучить отдельную связь именно родительского выгорания с развитием ребёнка, тогда как предыдущие исследования в основном концентрировались на исследовании депрессии, не выделяя выгорание в качестве отдельной, самостоятельной переменной», — пояснила соавтор исследования Вера Якупова.

Авторы подчёркивают, что проблему нельзя игнорировать. По их мнению, в России необходимо развивать специальные программы поддержки семей, которые помогут родителям справляться с эмоциональной нагрузкой и снижать риски для детей.