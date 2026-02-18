СМИ: вступление Украины в ЕС в ускоренном порядке маловероятно

ВКонтакте

Украине вряд ли удастся получить членство в Евросоюзе в ускоренном режиме, что затруднит Владимиру Зеленскому оправдание возможных неудач в конфликте с Россией. Об этом пишет издание Euractiv.

Членство в ЕС стало бы для Зеленского значимой политической победой, которую он мог бы представить своему населению как оправдание за возможные непопулярные условия мирного соглашения с Россией, утверждают авторы материала. Однако несмотря на разговоры о возможном ускорении процесса вступления Украины или облегчённом членстве, автор публикации отмечает, что шансы на достижение этой цели остаются маловероятными.

«Главное препятствие для быстрого вступления Украины в ЕС — это сами государства ЕС, которые должны единогласно одобрить любого нового члена», — говорится в статье.

Таким образом, Зеленскому, возможно, не удастся получить чёткие перспективы вступления, что создаёт для него дополнительные политические риски.