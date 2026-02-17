Польша посадит Литву на электрический проводок

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Агентство по охране окружающей среды Литвы решило, что строительство линии электропередачи Harmony Link, которую будут тянуть из Польши, не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду республики. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на энергетическую компанию Litgrid во вторник, 17 февраля.

Новая линия необходима для обеспечения надёжного синхронного соединения с польской передающей сетью, безопасности литовской системы и интеграции её в общеевропейские сети. Строительство начнётся не раньше 2028 года и завершится к 2030-му.

Изначально страны рассчитывали протянуть кабель по дну Балтийского моря, но в 2023 году выяснилось, что затраты на строительство превысят производственные мощности, так как проектная сумма в 680 млн евро увеличилась в 2,5 раза.