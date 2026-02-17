Российских операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России операторов мобильной связи обязали отключать сеть по требованию ФСБ. Соответствующий закон депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях, пишет «Коммерсант» во вторник, 17 февраля.

Поправки внесены в закон «О связи», они вступят в силу через 10 дней после подписания президентом. В документе прописано, что операторы не будут нести ответственность за перебои, если сеть отключат по требованию силовиков.

В пояснительной записке говорится, что мера нужна для «защиты граждан и государства от угроз безопасности». Какие именно ситуации подпадут под отключение, отдельно пропишут в указе президента или постановлении правительства.