В России предложили проверять водителей на наркотики по слюне

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В МВД подготовили проект постановления, который позволит инспекторам проводить предварительную проверку водителей на состояние опьянения по слюне. Об этом со ссылкой на Госавтоинспекцию пишут «Известия» во вторник, 17 февраля.

Полицейским собираются дать право использовать экспресс-приборы: они смогут выявлять алкоголь по выдыхаемому воздуху и наркотические или психотропные вещества по образцу слюны. По результатам такой проверки будут решать, нужно ли отстранять человека от управления авто и направлять его на официальное освидетельствование.

Если водитель не согласится на экспресс-тест, штрафа не будет. А вот отказ от медицинского освидетельствования грозит ответственностью.

В МВД считают, что нововведение поможет выявлять нетрезвых автомобилистов даже при отсутствии явных признаков опьянения и снизит количество конфликтов на дороге. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Как отмечают в министерстве, подобная практика уже широко применяется за рубежом.