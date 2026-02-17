«Солнце ведёт себя странно»: астрономы зафиксировали сильнейшую за февраль магнитную бурю и предупредили о затмении

ВКонтакте

Ночью на Земле произошла магнитная буря уровня G2. Она стала самой сильной в этом месяце и закончилась менее чем за час, пишут специалисты телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН во вторник, 17 февраля.

По данным специалистов, буря продлилась менее часа. В лаборатории отмечают, что в последние дни «Солнце ведёт себя странно»: происходят одиночные вспышки «на пустом месте», после которых снова наступает затишье. Фиксировались также непродолжительные полярные сияния — около 40 минут. Теперь к ним добавилась и кратковременная магнитная буря.

Распродаёт последние остатки имущества, судя по всему», — иронично прокомментировали ситуацию астрономы.

По словам специалистов, сегодня на Земле ожидается солнечное затмение. Первое падение полутени произойдёт в 12:58 по московскому времени, кольцевая фаза продлится с 14:44 до 15:37, пик придётся на 15:13. На территории России явление видно не будет.