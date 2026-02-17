Польша готовит иск к России из-за «ущерба» времён ПНР — СМИ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Польша собирается подать иск к России и потребовать компенсацию за ущерб, который, как считают в Варшаве, был нанесён в годы Польской Народной Республики — тогда государство находилось в союзных отношениях с СССР. Об этом со ссылкой Financial Times пишет ТАСС во вторник, 17 февраля.

По данным издания, премьер-министр Дональд Туск поручил создать специальную группу историков. Им предстоит разобраться в событиях Второй мировой войны и последующих десятилетий холодной войны, а также оценить последствия советского влияния. Речь идёт о масштабной и, как подчёркивают власти, длительной работе. Эксперты должны подготовить обоснование возможных претензий.

Конкретные суммы, о которых могла бы идти речь, пока не называются. Кроме того, процесс может затянуться из-за ограниченного доступа к архивным материалам, уточняет газета.