Белый русский шоколад: какие страны помогли поставить России экспортный рекорд

Российские производители по итогам 2025 года установили рекорд по экспорту белого шоколада, заработав 22 млн долларов. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

В денежном объёме доход увеличился на 27%, а в количественном составил 2,7 тыс. тонн. Самыми активными потребителями этого вида шоколада стали: Казахстан, на который пришлась половина всех поставок, Беларусь, Киргизия, Узбекистан и Армения. Также в число нетрадиционных сладкоежек вошла Южная Корея.