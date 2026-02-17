Правительство ищет кнут для ЖЭКов, чтобы россияне не платили за оранжевую воду и холодные трубы

ВКонтакте

Министерство энергетики, Министерство строительства и ЖКХ, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба занимаются созданием механизма, который упростит порядок перерасчёта платы за коммуналку, если услуги ЖКХ предоставлялись некачественно или со значительными перебоями. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 февраля.

Процедуру планируют упростить настолько, что для перерасчёта не придётся писать заявления. Для этого могут использоваться показания интеллектуальных счётчиков, которые позволяют измерять нарушение этих параметров.

Доклад в кабмин по этому вопросу должен быть представлен в сентябре 2026 года, а правительственный документ в случае необходимости подготовят к февралю 2028 года.