В Крыму на Масленицу собираются испечь «царь-блин» диаметром 3,5 метра

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Бахчисарайском парке миниатюр на Масленицу планируют испечь блин диаметром 3,5 метра. Об этом, ссылаясь на директора площадки Виктора Жиленко, пишет РИА Новости в понедельник, 16 февраля.

Над приготовлением «царь-блина» будет работать команда поваров. Предполагается, что на одну лепёшку уйдёт мешок муки, около 30 литров молока и ведро сахарной пудры.

Готовое угощение сначала выставят на обозрение посетителей, а затем разрежут и предложат всем желающим попробовать. Организаторы рассчитывают, что гигантский блин станет одной из главных фотозон праздника.