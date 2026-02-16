В Липецке на Масленицу хотят сжечь гигантского Лабубу

ВКонтакте

В Липецкой области во время празднования Масленицы сожгут чучело Лабубу. Обряд запланирован на 21 февраля в парке «Аргамач», сообщили в телеграм-канале правительства региона в понедельник, 16 февраля.

«К слову, в прошлом году в этом же парке уже жгли Белого Ходока, Волан-де-Морта, Венома и Хагги Вагги. Это своего рода символ очищения традиционной культуры от чуждых ценностей», — интерпретировали традицию на современный лад власти.