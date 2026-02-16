Исследование: более трети выпускников российских вузов работают на должностях ниже своей квалификации

ВКонтакте

В среднем 35% выпускников российских вузов оказываются избыточно образованными для своей работы. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на статью в журнале «Вопросы экономики».

Работа основана на данных «Мониторинга трудоустройства» Минтруда и Роструда. В анализ включили молодых людей от 18 до 29 лет, получивших диплом бакалавра или специалиста в 2021–2023 годах и не продолживших учёбу. Несоответствием считали ситуацию, когда выпускник работает на позиции, где диплом о высшем образовании не требуется либо достаточно более низкой подготовки.

В зависимости от метода оценки доля таких специалистов составляет от 34,4 до 40,1%. Реже всего «лишнее» высшее образование встречается в сферах с высокими требованиями к квалификации — педагогике (около 10%), здравоохранении (19%), информации и связи (примерно 23%) и науке (23%). Чаще всего выпускники вузов работают на позициях, не требующих такого уровня подготовки, а именно: в гостиничном бизнесе и общепите (64%), торговле (55%), транспорте и хранении, где предполагается высокая физнагрузка (62%), а также в финансах и страховании (59%).

Разница отражается и на доходах. Те, кто трудится по специальности, в среднем получают 78 400 рублей в месяц, тогда как выпускники на менее квалифицированных должностях — 64 300 рублей. Разрыв составляет около 23%.

Эксперты связывают проблему с тем, что система подготовки кадров не успевает за изменениями на рынке труда. По словам доцента базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, технологические сдвиги и структурные изменения экономики приводят к ситуации, когда часть компетенций оказывается невостребованной, тогда как в других сферах, наоборот, ощущается нехватка квалифицированных работников.