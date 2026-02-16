В России хотят ввести штрафы до полумиллиона рублей за перепродажу билетов на поезда

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России хотят ввести штрафы до 500 тысяч рублей за покупку и перепродажу билетов на поезда дальнего следования. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении, пишут на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 16 февраля.

Документ внесли замруководители фракции ЛДПР Андрей Луговой и Сергей Леонов. Поправки предлагают дополнить КоАП РФ новой статьёй, которая установит ответственность для лиц, не являющихся перевозчиками и не имеющих с ними договора, но скупающих билеты для последующей перепродажи.

В пояснительной записке отмечается, что действия перекупщиков создают искусственный дефицит мест и вынуждают пассажиров покупать билеты дороже официальной стоимости. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юрлица — от 400 до 500 тысяч рублей.