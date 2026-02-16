В Балтийском море вышел из строя немецкий ледокол «Нойверк»

ВКонтакте

В Балтийском море у берегов острова Рюген приостановил работу немецкий многоцелевой ледокол «Нойверк». Об этом сообщает Norddeutscher Rundfunk (NDR).

По данным телеканала, в пятницу у судна упала мощность одного из двигателей. Из-за этого «Нойверк» не может в полном объёме выполнять свою основную задачу — прокладывать путь во льдах. Что именно стало причиной сбоя, пока неясно.

В понедельник в Ростоке «Нойверк» осмотрит профильный специалист. В порту ледокол останется до тех пор, пока неисправность не найдут и не устранят.

«Нойверк» базируется в Северном море и отвечает за безопасный проход судов к порту Мукран и СПГ-терминалу. Ранее он сменил ледокол «Аркона» — новое судно длиннее и мощнее. Пока «Нойверк» выведен из работы, ледовую проводку у берегов Рюгена выполняет буксир VB Bremen Fighter.