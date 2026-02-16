В 2025 году вторичное жильё в ряде городов России дорожало быстрее новостроек — исследование

ВКонтакте

В 2025 году в некоторых городах России темпы роста цен на вторичное жильё оказались на 3-4% выше, чем на новостройки. Об этом, ссылаясь на материалы Российской гильдии риелторов (РГР), пишет ТАСС в понедельник, 16 февраля.

В конце года средняя стоимость квадрата на первичном рынке в большинстве крупнейших городов страны составила от 150 до 200 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 25–30 тысяч рублей за м2.

«На вторичных рынках цены «подтянулись» к уровню от 100 и до 145 тысяч рублей за м2, в некоторых городах темп роста за год на вторичке выше, чем на первичке, но всего на 3-4%. Тем не менее данный факт можно отметить как новую тенденцию 2025 года по сравнению с прошлыми годами, когда первичка росла быстрее», — считают эксперты.

По данным риелторов, за четвёртый квартал стоимость квартир увеличилась в 18 населённых пунктах, снизилась в семи, а ещё в 31 существенных изменений не произошло. В эту группу включили и те города, где рыночная активность сохранилась на уровне предыдущих трёх месяцев.

Самые высокие цены традиционно фиксируются в Москве. В массовом сегменте средняя стоимость квадрата на первичном и вторичном рынках составляет 340–480 тысяч рублей. Примечательно, что примерно на том же уровни находились цены в Сочи.

Как отмечают в РГР, на первичном рынке в течение года наблюдался плавный рост средних цен, тогда как на вторичке показатель заметно прибавил в третьем и четвёртом кварталах. Это связано не только с подорожанием, но и с изменением структуры предложения: владельцы квартир в современных домах зачастую выставляют их выше среднерыночных значений. Тенденция влияет на общую статистику, хотя сроки продажи увеличиваются, а сами собственники нередко корректируют цену на 300–500 тысяч рублей из месяца в месяц.