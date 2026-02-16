Мёда на всех не хватит: в России цены на цветочный нектар за полгода выросли на 50%

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России возможны перебои с поставками и дефицит мёда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Руспродсоюз в понедельник, 16 февраля.

В объединении отмечают, что закупочные цены на все виды продукта с сентября выросли на 30–50% и не останавливаются. Ранние сорта (каштановый, акациевый) на рынке закончились значительно раньше обычного. Гречишный тоже не «доживёт» до весны.

Основными причинами подорожания и нехватки специалисты называют неурожай и погодные аномалии в медоносных регионах: засуха в одних регионах, избыток осадков в других и другие природные факторы.

«Дополнительное давление на цены оказывают рост издержек производства, налоговая и вненалоговая нагрузка на бизнес. В частности, повышение НДС до 22% усилило рост расходов по всей цепочке — от упаковки и логистики до переработки и контрактов с ретейлом. При этом минимальные корректировки отпускных цен вместе с подтверждёнными расчётами себестоимости, торговые сети не принимают. Это вынуждает производителей прекращать отгрузки по убыточным ценам», — сообщили в объединении производителей.