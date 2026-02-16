В России штангистов начнут готовить с детского сада

ВКонтакте

Федерация тяжёлой атлетики России намерена запустить программу по подготовке спортсменов с 6-8 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации в понедельник, 16 февраля.

Согласно федеральному стандарту, зачисление в спортивные школы начинается с 9 лет. Региональные федерации получат системную поддержку для тренировок с младшими возрастами в формате физкультурно-оздоровительных групп. Уже весной этого года запустят пилотный проект, а с осени программа заработает полноценно.

«В ранней подготовке по тяжёлой атлетике ребёнок учится владеть своим телом, характером и волей. Это не только рывок и толчок, но и всесторонняя специально составленная программа, учитывающая потребности детского организма, база для других видов спорта. Наша задача — чтобы как можно больше детей имели доступ к грамотной, безопасной подготовке. Это вклад в их здоровое будущее», — считает президент федерации Александр Винокуров.