ЦАР, очень приятно, ЦАР: африканская страна намерена поставлять в Россию кофе, арахис и какао

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Центральноафриканская Республика (ЦАР) намерена поставлять в Россию кофе, арахис, какао, а также некоторые виды фруктов. Об этом РИА Новости заявил посол страны в РФ Леон Додону-Пунагаза в понедельник, 16 февраля.

«Моя страна производит кофе очень хорошего качества, мы могли бы его поставлять, а также манго, какао, арахис, кунжут, чёрный перец и высококачественную древесину. Вопрос в логистике», — отметил дипломат.

Предложение стало ответом на гуманитарную помощь, Россия отправила в ЦАР безвозмездно 29,4 тыс. тонн дизельного топлива и 50 тыс. тонн пшеницы.