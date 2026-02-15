Хиллари Клинтон назвала ошибкой прекращение действия ДСНВ

ВКонтакте

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что американским властям не следовало допускать прекращения действия договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом РИА Новости пишет в воскресенье, 15 февраля.

По мнению политика, подписанный при президенте Бараке Обаме документ был серьёзным шагом в сфере ядерного сдерживания. Клинтон напомнила, что Москва предлагала продлить действие установленных договором ограничений ещё на год, но Белый дом на это не пошёл.

Клинтон также выразила обеспокоенность позицией нынешней администрации, которая настаивает на подключении к переговорам Китая и других ядерных держав. По её мнению, расширение формата могло бы усилить будущую договорённость, но в условиях отсутствия действующего соглашения с Россией вызывает тревогу.

Бывший госсекретарь подвергла критике и намерение США возобновить подземные испытания компонентов ядерного оружия, которые, как отмечает политик, могут стать «ужасным развитием» ситуации.

Срок действия ДСНВ между Россией и США истёк 5 февраля. На следующий день в Вашингтоне заявили, что Дональд Трамп намерен добиваться нового соглашения по контролю над вооружениями, поскольку прежний договор считался несовершенным и не учитывал Китай. Москва предлагала ещё в течение года соблюдать установленные документом ограничения при условии взаимности со стороны США. Трамп, по сообщениям СМИ, назвал это «хорошей идеей».