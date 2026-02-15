В Эстонии открыли ледовую дорогу между островами в Балтийском море

ВКонтакте

Из-за сильных морозов в Эстонии официально открыли ледовую дорогу между двумя островами в Балтийском море. Об этом пишет Stuff Daily.

На Хийумаа проживают около 9 тысяч человек, на Сааремаа — порядка 31 тысячи. Острова тесно связаны между собой: жители ездят за покупками, по делам, отвозят детей в школу, а через Сааремаа проходит путь к материковой части страны.

В последние недели из-за устойчивых морозов паромное сообщение начало давать сбои — суда с трудом проходили через замёрзшую акваторию. В результате местные жители стали самостоятельно пересекать пролив по замёрзшей поверхности, подвергая себя риску.

После этого власти приняли решение официально открыть 20-километровый маршрут между островами. В день запуска, как отмечает издание, автомобили выстроились к переправе в очередь.

Дорога представляет собой размеченный коридор, безопасность которого контролируют специалисты. Толщину покрытия измеряют каждые 100 метров — она должна превышать 24 см. Состояние маршрута отслеживают круглосуточно и при необходимости корректируют его направление.

Для водителей действуют строгие ограничения: масса автомобиля — не более 2,5 тонны, останавливаться запрещено, необходимо соблюдать дистанцию. Двигаться можно либо медленнее 20 км/ч, либо со скоростью от 40 до 70 км/ч, чтобы избежать опасных вибраций. Пассажирам рекомендуют не пристёгиваться и держать двери незапертыми, чтобы быстро покинуть машину при необходимости.

По словам мэра Хийумаа Эрго Тасуджи, такая переправа для региона — и вынужденная мера, и «часть нашей культуры». Последний раз дорога между островами работала около восьми лет назад — предыдущие зимы были слишком тёплыми. В ближайшее время планируется открыть ещё два аналогичных маршрута к другим островам.