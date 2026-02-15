В РПЦ призвали россиян не молиться о зарплате и карьере

Во время проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о том, какие обращения к Богу можно считать неуместными. Об этом пишет РБК в воскресенье, 15 февраля.
Предстоятель Русской православной церкви дал понять, что молитва не должна превращаться в способ решения бытовых вопросов или достижения материального благополучия.
Не надо молиться о чём-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск», — перечислил священнослужитель.
По словам патриарха, просьбы о материальных благах не находят отклика. Вместо этого глава РПЦ призвал верующих сосредоточиться на вопросах веры, духовной жизни и отношениях с родными и близкими.
Патриарх Кирилл проводил телемост с российскими космонавтами и посвятил им отдельную молитву, попросив о благополучии на орбите и в личной жизни. Священнослужитель также заявил, что РПЦ будет воспитывать общество в понимании значимости их работы для мирного будущего страны.