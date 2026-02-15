В РПЦ призвали россиян не молиться о зарплате и карьере

ВКонтакте

Во время проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о том, какие обращения к Богу можно считать неуместными. Об этом пишет РБК в воскресенье, 15 февраля.

Предстоятель Русской православной церкви дал понять, что молитва не должна превращаться в способ решения бытовых вопросов или достижения материального благополучия.

Не надо молиться о чём-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск», — перечислил священнослужитель.

По словам патриарха, просьбы о материальных благах не находят отклика. Вместо этого глава РПЦ призвал верующих сосредоточиться на вопросах веры, духовной жизни и отношениях с родными и близкими.