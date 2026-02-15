Знаменитый поезд из фильмов о Гарри Поттере столкнулся с финансовыми трудностями

ВКонтакте

Шотландский туристический поезд «Якобит», более известный как «Хогвартс-экспресс», может не выйти на маршрут в этом году. Об этом пишет издание The Scottish Sun.

Паровоз уже более 20 лет курсирует по живописной линии между Форт-Уильямом и Маллайгом через виадук Гленфиннан. Именно этот состав использовался в съёмках поттерианы, локомотив и исторические вагоны предоставляла компания West Coast Railways. Ежегодно поездом пользуются около 70 тысяч пассажиров.

Сейчас проект столкнулся с финансовыми трудностями на фоне затяжного спора по требованиям безопасности. В WCR заявили, что «рассматривают все варианты» и пока не утвердили расписание на новый сезон. По словам коммерческого менеджера компании-перевозчика Джеймса Шаттлворта, прошлый год оказался не самым удачным для бизнеса, организация анализирует дальнейшие шаги.

Туроператор Highland Explorer Tours, который продаёт поездки на «Якобите», сообщил, что продолжает выполнять уже подтверждённые бронирования. Клиентам направлены уведомления по электронной почте.

Представители туристического бизнеса региона опасаются, что сокращение или отмена рейсов ударит по экономике Маллайга и Форт-Уильяма. По словам местных предпринимателей, поезд привлекает тысячи гостей и поддерживает работу кафе, ресторанов и экскурсионных компаний.