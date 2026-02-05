Создателя украинского сайта «Миротворец» внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ

ВКонтакте

Создателя скандально известного украинского сайта «Миротворец» Георгия Туку* внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом, ссылаясь на данные Росфинмониторинга, пишет РИА Новости в четверг, 5 февраля.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Тука Георгий Борисович*, 24 ноября 1963 года рождения, город Киев Украинской ССР», — говорится в перечне.

После внесения в список Тука лишается права на участие в выборах, проведение публичных мероприятий, работу со СМИ и доступ к большинству финансовых услуг — за исключением операций по оплате налогов, штрафов и возмещению ущерба.

Сайт «Миротворец» ранее неоднократно вызывал критику из-за публикации персональных данных журналистов, политиков и общественных деятелей, которых его создатели обвиняли в «антиукраинской деятельности».

* внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ