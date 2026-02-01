Россиянам объяснили, когда при увольнении не компенсируют отпуск

ВКонтакте

При увольнении работодатель, как правило, обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска, однако в отдельных случаях работник может остаться без этих денег. О такой практике рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина, её ТАСС цитирует во вторник, 1 февраля.

Споры возникают, когда сотрудник накапливает десятки дней отпуска за несколько лет и рассчитывает получить крупную выплату при увольнении. В таких ситуациях суды выясняют, по какой причине человек не отдыхал: по вине работодателя или это было личное решение самого работника.

Если устанавливается, что сотрудник сознательно отказывался уходить в отпуск, суд может признать, что право на отдых он не использовал по собственной воле. В компенсации будет отказано. Примеры подобных решений, по словам депутата, уже есть.

Стенякина напомнила, что перенос отпуска на следующий год допускается только в исключительных случаях, при этом отгулять накопленные дни нужно в течение последующих 12 месяцев. Трудовой кодекс также запрещает не предоставлять отпуск два года подряд.

Парламентарий добавила, что работодатели обязаны следить за графиками отпусков: за нарушения в этой сфере предусмотрены штрафы, которые для юридических лиц могут достигать 50–70 тысяч рублей.