Власти планируют ограничить внесение наличных через банкоматы ради «обеления» экономики

Минфин подготовил законопроект, который вводит лимит на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы — не более 1 млн рублей в месяц на человека. Предполагается, что это сократит попадание в безналичный оборот денег с неясным происхождением. Об этом пишет «Коммерсант» в воскресенье, 1 февраля.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас никаких ограничений на внесение наличных через банкоматы нет. Этим, по мнению ведомства, пользуются для легализации средств. Поскольку банкам придётся дорабатывать свои системы и процессы, вступление закона в силу предлагают отложить на 180 дней после публикации.

В Минфине пояснили, что лимит в 1 млн рублей — часть более широкого плана по «обелению» экономики. Сейчас инициативы переданы на обсуждение в правительство, Банк России и Росфинмониторинг. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что соответствующие законопроекты планируется внести в Госдуму в первом полугодии. План был одобрен правительством в ноябре 2025-го по поручению президента.

Банки и эксперты сразу обратили внимание на возможные сложности. Самозанятые и индивидуальные предприниматели формально считаются физлицами и часто работают с наличными. По словам представителя ТКБ-банка Натальи Базалей, для ИП самоинкассация через банкоматы — обычная практика, и новый лимит может нарушить привычную работу бизнеса.

Специалисты сомневаются, что мера серьёзно повлияет на отмывание денег. Аналитик «Риком-Траста» Олег Абелев отмечает, что крупные суммы обычно выводят через другие каналы — юрлица, криптовалюты или покупку активов. Банкоматы, по его словам, играют в таких схемах второстепенную роль.

В то же время глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что внесение наличных через банкоматы действительно может использоваться для обхода финмониторинга, поэтому регуляторы обращают на этот канал внимание.

Эксперты подчёркивают, что ограничения могут ударить прежде всего по добросовестным гражданам. Речь идёт, например, о людях, продавших автомобиль или квартиру. Профессор РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что в некоторых случаях из-за лимитов россияне не смогут перевести деньги между своими счетами и будут вынуждены вносить их через банкоматы.

Издание также отмечает, что нововведения могут осложнить работу банков без офисов — таких как Т-Банк, Яндекс Банк или Ozon Банк. В результате преимущество получат классические банки с отделениями, но нагрузка на их сотрудников и издержки вырастут. По мнению Войлукова, для борьбы с отмыванием средств логичнее, наоборот, поощрять перевод наличных в безнал. Такие операции проще контролировать и при необходимости приостанавливать по 115-ФЗ, тогда как жёсткие лимиты могут лишь вытолкнуть часть денег в тень.