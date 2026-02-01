ВКонтакте

Россия предпринимала попытки выработать с Польшей общее понимание событий Второй мировой войны, но диалог зашёл в тупик. Об этом, комментируя высказывания главы республики Кароля Навроцкого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью у Павла Зарубина. Фрагмент беседы журналист опубликовал в своём телеграм-канале.

Песков отметил, что собственная трактовка истории у польского руководства давно не является секретом для Москвы. Однако в прошлые годы, напомнил он, обсуждением сложных исторических тем, включая катынскую трагедию, занималась совместная российско-польская группа.

Тогда была действительно предпринята попытка как-то наше понимание истории привести к единому знаменателю. Не получилось. Ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства», — заявил Песков.