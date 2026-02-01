Нотариусов хотят обязать снимать на видео все сделки с недвижимостью

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет российских нотариусов вести видеозапись всех сделок с недвижимостью. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале фракции ЛПДР в воскресенье, 1 февраля.

Согласно инициативе, нотариусы должны будут фиксировать на видео процесс подписания документов, а сами записи хранить в течение сроков давности по уголовным делам о мошенничестве в сфере недвижимости. Предполагается, что при необходимости такие материалы можно будет использовать как доказательства.

Авторы законопроекта считают, что видеозапись поможет снизить число мошеннических схем и упростит разбор спорных ситуаций. В частности, это позволит установить, понимал ли человек, какие документы подписывает, и не оказывалось ли на него давление.

«У пожилого человека недвижимость часто единственный актив, надежда на обеспеченную старость. Бабушка, подписывая документы в кабинете нотариуса, никак не ожидает, что после заключения сделки окажется на улице, не имея возможности оспорить сомнительные документы.

Мерзавцы не гнушаются наживаться на тех, кто наивен и верит всему на слово, не имея возможности самолично вникнуть в юридические тонкости», — заявил глава фракции Леонид Слуцкий.

Законопроект внесли в нижнюю палату парламента 1 февраля. Теперь его предстоит рассмотреть профильным комитетам Госдумы.