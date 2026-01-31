В Госдуме предложили навсегда закрыть въезд в Россию иностранцам с судимостью

ВКонтакте

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение парламента законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию иностранным гражданам, имеющим судимость. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 31 января.

Согласно инициативе, предлагается навсегда закрыть въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства, которые были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления. Причём ограничение должно распространяться как на тех, у кого судимость не снята или не погашена, так и на тех, у кого она уже погашена или снята.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в отношении осуждённых иностранных граждан действуют лишь временные ограничения на въезд в Россию. Авторы законопроекта считают такие меры недостаточными.

По мнению депутатов, пожизненный запрет необходим для защиты граждан России и их базовых прав, а также в качестве профилактики преступности среди иностранцев и лиц без гражданства.